李姓女子昨(24日)帶兒子到部立基隆醫院就診，卻發現藥單上竟印著「媽媽是婊子」，氣得PO文投訴，引發軒然大波，部基也緊急致歉，並表示為系統問題，但衛福部今天證實已排除系統問題，將朝人為疏失方向調查。

原PO說，自己並未與醫護發生衝突，不解為何要單上會被印上這5個字，但自己看到也是覺得傻眼又好笑，認為可能是忙中有錯，沒打算提告。院方則回應，並無人員在電腦鍵入相關字眼，應為系統問題，已請配合廠商協助釐清排查，若有人員涉案屬實絕不寬貸。

根據《ET新聞雲》報導，衛福部醫福會副執行長楊南屏表示，經過一天清查後，已經排除外部入侵可能性，此案非系統性問題，屬於個別醫院情況，已要求部基嚴查，若查出特定涉案人，將會送考績會評斷，進行教育懲處。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則表示，一般過敏系統的登錄，都是由醫師執行，少數情況才會由護理師或其他醫事人員鍵入，基本上一個完整的醫院系統，每筆資料都能查出是誰輸入的。