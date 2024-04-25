根據最新派彩結果，本期（4／25）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎5注中獎，每注可得15萬元。台彩表示，下期（4／29）威力彩頭獎仍保證2億元。想要一舉翻身當億萬富翁的民眾，別忘了把握機會下注。
威力彩今（25日）晚開出第113000034期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、20、31、34、36、37，第二區中獎號碼為07。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
根據最新派彩結果，本期（4／25）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎5注中獎，每注可得15萬元。台彩表示，下期（4／29）威力彩頭獎仍保證2億元。想要一舉翻身當億萬富翁的民眾，別忘了把握機會下注。
威力彩今（25日）晚開出第113000034期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、20、31、34、36、37，第二區中獎號碼為07。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。