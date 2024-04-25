SK海力士上季營收與去年同期相比增加1倍以上。上季營業獲利率23％，較前一季足足增加20個百分點。上季淨利1.92兆韓元，與去年同期相比轉虧為盈，是2022年第三季以來首度達成淨利。

SK海力士表示上季除了應用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）晶片大賣之外，高獲利的企業級固態硬碟（eSSD）銷售比重也增加，帶動整體NAND Flash晶片事業復甦。

前兩年全球不景氣打擊消費需求，造成記憶體晶片庫存堆積、價格暴跌。SK海力士及三星電子等晶片大廠相繼減產以對，導致SK海力士連5季虧損。去年AI市場爆炸性成長為HBM為首的高階DRAM晶片創造龐大需求，讓SK海力士DRAM事業在去年恢復獲利，NAND Flash事業也在上季恢復獲利。

SK海力士25日表示整體記憶體晶片市場已走出低迷，預期未來幾個月持續成長，除了HBM晶片需求快速升溫之外，傳統DRAM晶片需求也可望在下半年復甦。

為了搶攻AI商機，SK海力士表示將盡速提高HBM3E晶片產能，並預計在今年推出32GB DDR5晶片。SK海力士日前已宣布將在韓國清州市投資20兆韓元興建一座DRAM封裝廠，預計明年11月前完工並開始量產。