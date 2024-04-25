該檢察官表示，常偵辦的案件都是投資或感情詐欺，詐騙集團騙受害人在合法合規的交易所開戶、買幣，再把虛擬貨幣轉到詐騙集團指定的錢包地址，受害人會以為該錢包地址是他們自己的帳戶，就是利用民眾不具備虛擬貨幣交易、電子錢包、錢包地址、公鑰和私鑰等基礎知識來犯案，再透過層層轉幣來作掩護，慢慢轉成法定貨幣取出；另一種常見的詐騙手法則是個人幣商向民眾兜售毫無價值的垃圾幣。

面對這些濫用虛擬貨幣詐騙的犯罪案，該檢察官指出，國內數家大型交易所已經有和執法單位建立完善的溝通管道，因此調閱資料或請求凍結通常都很順暢，然而，許多幣流會流向境外交易所的地址，就需要跨海尋求協助，但是大多數境外交易所的配合度參差不齊，僅少數積極度高的如幣安會與台灣司法單位配合，甚至有建立專屬的調閱平台「政府執法機構資訊查詢協助系統」，填寫需求投單後，很快會得到協助。

該檢察官認為，目前台灣只有洗錢防制法規範虛擬資產業，海外針對法規部分規範較完整的是歐盟的加密資產市場監管法案（MICA法案），新加坡的支付服務法也有將虛擬貨幣納管，都可作為台灣訂製專法的參考依據。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，法規監管對於幣圈投資人來說是相對有保障，且虛擬資產可被承認，才能發揮更大的用處。