外貿協會領軍22家企業，參展德國工業盛會—漢諾威工業展 (Hannover Messe)，包括通用矽酮等業者參展，其中，通用矽酮生產各類矽膠製品並提供客戶多元化的矽膠品解決方案，可應用於工業電子、汽車、消費電子、醫學等領域，產品大受美、德、韓知名大廠青睞。

2024漢諾威工業展為全球歷史最悠久、規模最大的工業展，是買主尋求新技術、產業趨勢、找尋解決方案的指標展會。根據德國工商會(DIHK)最新的經濟調查，德國雖面臨能源價格上漲、年輕人才短缺等問題，不過出口情況持續改善。今年的產業趨勢聚焦在領先的AI科技、機器學習、碳中和製造、能源技術及氫能燃料。包括五大主題館，吸引來自全球59國3,899家企業，其中逾3成共1,319家為地主德國參展商。

臺灣館共有22家企業使用28個攤位，分別於「工業零組件」與「工業自動化」兩個主題館建置臺灣館，展示的產品涵蓋物聯網、感測器、網路交換器、比流器、矽橡膠客製化產品、工業用密封件、金屬加工鑄鍛造、金屬零件、網路線材等。

專注鋁合金加工的義高工業提供客製化高壓壓鑄、擠型、熱冷鍛造等精密加工服務，產品應用範圍涵蓋電子、機械、遊艇、建築五金、石化設施等產業，目前外銷以歐美市場為大宗，此外，今年首次參加展覽的大同大學智慧物聯網研究中心，致力於研發各式物聯網場域，明年將設立新創公司，開展2天即累積20家業者詢問，其中德國貿易商V商展現極大興趣，希望能將其環境偵測物聯網導入智慧居家應用。