惠譽信評指出，凱基證的評等反映惠譽預期其母公司開發金有高度可能性提供股東支援。而開發金的信用狀況則主要取決於凱基人壽的信用實力。該評等基於，根據台灣金融控股公司法，開發金有義務向其證券子公司提供支援，而且任何所需的支援相對於母公司支援能力是可控的。由於凱基證與其他主要集團子公司共享品牌，若凱基證違約將會造成母集團相當大的聲譽風險。

此外，惠譽信評認為，凱基證在台灣證券業穩固的市場地位，對補足集團金融服務解決方案發揮著重要的作用。母公司利用凱基證強大的客戶基礎和資源來推動集團內的綜效，透過增加交叉銷售和資源共享提升營運效能和服務品質。凱基證與其姊妹公司（如凱基人壽和凱基銀行）共享相同的品牌。且在風險管理、流動性和資本規劃方面與母集團高度整合。

惠譽信評認為凱基證的資產品質適切，並擁有穩健的避險與風險管理機制。在2020～2023年間，公司在融資的授信損失為零。此外，凱基證對於投資部位維持適切的風險胃納。該公司所持有的債券大部分為政府公債與投資級公司債。

由於較佳的市場成交量與市場情緒，凱基證的年化營業利益／平均股東權益比率從2022年的3.2％提高至2023年的5.1％。惠譽預期，中期內凱基證的獲利狀況仍具波動性，與同業情況相近。儘管任何美國利率下調可能會支撐固定收益組合投資的表現，全球經濟減速和持續的地緣政治緊張局勢將繼續影響2024年資本市場的表現。

惠譽信評另外授予凱基證擬發行的無擔保次順位普通公司債A＋(EXP)(twn)的預期評等。該債券預計發行存續期間為十年，其募集資金將用於增強公司的流動性和資本狀況。此債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。

近年來，凱基證展現了穩健的融資和流動性狀況。惠譽信評指出，如同大多數當地同業，凱基證傾向依賴短期融資，但這一點被持續超過短期債務的流動性資產所抵銷。大部分流動資產是政府公債和投資級公司債，其流動性覆蓋率一直保持穩健，過去四年均超過160％。凱基證已將部分融資結構轉向更多元化的來源，包括發行次順位債。

在資本水準方面，惠譽信評分析，其淨有形槓桿率從2022年底的7.9倍降低至2023年的7.7倍，反映了股東權益的增加。該公司的槓桿率略高於惠譽評等同業的平均水平，這是由於其更高的交割相關資產和更龐大的客戶融資業務。然而，有鑑於凱基證既定的信用及市場風險緩解政策，其資本狀況相對於資產負債表風險而言是適切的。該公司的資本適足率291％也遠高於監管最低要求。