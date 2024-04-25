搶攻母親節孝親餐飲商機，台北老爺酒店推出餐飲優惠專案，準備中西日式精緻美食及各式精美蛋糕，邀請全家人共饗歡聚時刻，4月30日前預訂「明宮」粵菜廳，單桌消費滿5,000元，即額外加贈夏威夷果仁長條蛋糕乙條，以及至飯店一樓「老爺烘焙坊」預購母親節限定蛋糕，還可享早鳥85折優惠。

甫改裝完成的「Le Cafe'」，以全新風貌的自助餐檯營造用餐氛圍，不論中西餐點都力求製作完美，無論是爐烤牛肉、各式海鮮、生魚片，每一樣都精緻美味。精心設計的冷食區及沙拉吧可以滿足口慾又吃得無負擔，最為知名的人氣招牌甜點包含著名的「夏威夷果仁蛋糕」、「老爺起司蛋糕」及「布丁麵包」等，還可透過2樓的大面積窗戶享受中山北路的樹海美景與車水馬龍的霓虹，享受視覺與味覺之美。餐廳更推出超值滿額加碼活動，凡於5月11日、5月12日前來用餐的賓客，下午茶時段每人贈送干貝沙拉一份，享用午、晚餐則贈送每人鮭魚干貝丼飯一份。

「中山」日本料理廳推出華麗豐盛的典雅日式套餐，用新鮮味美的海鮮佳餚滿足媽咪愛嚐鮮的味蕾。主廚藍文彬以逾30年的豐富日本料理經驗，嚴選高級時令食材於5月4日至5日、5月11日至12日的午、晚餐時段推出母親節日式套餐，內容包含龍蝦沙拉、上選生魚片、鮑魚時蔬煮物、明蝦綠竹筍天婦羅、牛肉燉煮豆腐、季節東港鮪魚朴葉燒、握壽司3貫、山藥蛤蠣清湯、水果盤及母親節蛋糕，每位3,380元＋10％。

「明宮」粵菜廳母親節期間特別提供飲茶、單點、套餐及桌菜等多樣選擇，符合各式家庭型態的需求，凡消費達指定門檻還可使用專屬包廂，搭配舒適的座椅及精緻的餐具，全家人可在獨立私密空間享受愉快時光，於4月30日前完成訂位，單桌消費滿5,000元，即額外加贈夏威夷果仁長條蛋糕乙條。

台北老爺酒店「烘培坊」因應母親節推出期間限定的「馨滿意足」系列蛋糕甜點，獻上滿滿儀式感。造型吸睛的「花漾綻放」蛋糕是以法國傳統夏洛特蛋糕體搭配優格覆盆子慕斯，中間層次是將台灣小農栽種的新鮮藍莓與法國草莓果泥結合而成的水果庫利，外觀綴飾是用純手工削出一片又一片精緻的草莓巧克力，細心密織成一大束康乃馨花作為送給母親愛的禮物。

「甜蜜千頌」使用法國產區限定的發酵奶油片、麵粉和法國鮮奶油，將發酵奶油與麵團反覆摺疊後才能進行烘烤，共需耗時48小時，才成就出有著鬆脆口感的法式千層派，夾餡選用水蜜桃搭配法國白巧克力香草奶餡，其名呼應著對媽媽說上千遍甜言蜜語表達心意，收穫媽媽的喜愛。