著名的好萊塢制片人哈維溫斯坦 (Harvey Weinstein)在2020年被判定犯下多起性侵事件，並引發「MeToo運動」，更多女性出面指控他行為不軌，是近年女性自主的重要事件。然而紐約最高法院以4比3的表決，推翻了先前的定罪，原因是當年的審判受到太多外界意見干擾，簡而言之「他沒有受到公平審判」。

英國電訊報報導，現年72 歲的溫斯坦，因2006年強行非禮電視和電影製作助理，遭判23年，目前正在紐約一所監獄服刑。

2022年，溫斯坦又因在洛杉磯的另一起性侵被定罪，再加16年刑期。

但是紐約上訴法院在星期四推翻2020年的性侵案定罪，原因是讓女性就指控作證的決定，從而對這位前電影大亨產生了偏見。

法院表示：「我們的結論是，初審法院錯誤地接受了未受指控的、據說之前針對犯罪原告之外的其他人的證詞，而那些事件與本案件無關。有必要糾正那些嚴重錯誤，必須進行新的調查。」

新的調查必然引發新一輪的司法風暴，各個指控者，可能被迫再次坐上證人席，重述她們的創傷。

溫斯坦堅稱自己無罪，並聲稱任何性關係都是雙方自願的。

溫斯坦定罪被推翻，是過去兩年來MeToo運動的第二起重大挫折，先前「天才老爹」比爾寇斯比(Bill Cosby)性侵案也被逆轉無罪，原因是事件發生已過追訴期，也沒有可供參佐的證據。