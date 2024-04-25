封測大廠日月光25日召開法說會，公布首季財報合併營收1,328.03億元，季減17％、年增1％，毛利率15.7％、季減0.3％，針對後市展望，財務長董宏思指出，雖然工業、車用需求疲弱，但今年營運展望不變，預期下半年所有產品線有望向上增長。

日月光投控指出，受到傳統淡季的影響，整體稼動率偏低，第1季的營收占比中，通訊應用約52％、PC 18％、車用及消費電子約30％；若以技術面區分Bump、FC、WLP、SiP占比約43％、打線封裝30％、測試16％。

針對第2季展望，董宏思表示以當前新台幣匯率及業務狀況預測，第2季封裝測試、材料營收，預估季增約5％，毛利相比第1季有望微增，EMS營收估與第1季持平。

不過到下半年所有應用都會開始復甦，其中AI PC成長將會最強勁，第2季所有產品線預期都會自谷底回升，下半年則會進一步回溫，預期封測業務毛利率回升至24至30％。