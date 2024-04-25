南韓的韓華航空航太公司（Hanwha Aerospace）日前在慶南昌原市的第三廠區與波蘭軍備局簽署了一份重要的合約。準備向波蘭出口第2批「天橆」（K239 Chunmoo，橆讀音同無）多管火箭系統ㄝ合約金額高達16.44億美元（約新台幣536.5億元）。

第二批次的採購合約包括了72套天橆多管火箭系統，其中包含72輛發射車，以及射程分別為80公里（CGR-80）和290公里（CTM-290）的飛彈，本次合約還包括152門155公厘K-9自走砲。

If you wonder what the Homar-K is, its an combination of Polish military truck with K239 Chunmoo missile launcher system. the name of Homar is from 'Lobster'. pic.twitter.com/lfIH2yhBWw — ハク Mason (@mason_8718) April 22, 2024

2022年時，韓華航空航太公司就與波蘭簽署了首批出口合約，起初合約內容為288套天橆多管火箭系統，而當年11月雙方正式簽署了出口合約時，調整為212門K-9自走砲和218套天橆。

據韓華航空航太公司介紹，第2批合約需要在今年11月之前由韓國和波蘭政府簽署金融協議後才能生效。

天橆多管火箭系統能夠發射多種不同的導引或非導引火箭，該系統能夠發射K33 131公厘火箭彈，但不能發射舊式的130公厘火箭彈，K239發射器帶有2個發射吊艙，可容納3種類型的火箭，1個吊艙彈量為：

一、20枚「K33」 131公厘無導引火箭彈，射程為36公里（22 英里）2個吊艙個總共40枚。

二、6枚「KM26A2」 230公厘火箭彈，同南韓陸軍使用的美國M270多管火箭車中使用的M26 227 厘非導引 DPICM 火箭彈，射程為 45 公里，2個吊艙總共12枚。

三、6枚239公厘天橆導引火箭彈（CGR080），採用GPS輔助INS制導，帶有高爆穿甲彈頭，或帶有300個子彈藥的集束炸彈，射程為80 公里，2個吊艙總共12 枚。