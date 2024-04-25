美國商務部今（25日）公布美國第一季國內生產毛額（GDP）僅成長1.6%，遠不及市場預估的2.5%，且較去年第4季的成長3.4%大幅放緩，創近2年來新低。經濟意外爆冷，加上多家大型公司財報欠佳，衝擊25日美股早盤3大指數全面重挫，道瓊工業指數一度狠摔逾700點，但費城半導體指數相對抗跌，早盤逆勢上漲逾1%。

截至台北時間25日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌628.15點（或1.63%），暫報37832.77點；那斯達克指數下跌224.40點（或1.43%），暫報15488.35點；標普500指數下跌60.28點（或1.19%），暫報5011.35點；費城半導體指數上漲68.61點（或1.52%），暫報4594.81點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果小跌0.05%，谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜皆重挫逾3%，臉書母公司Meta暴跌逾12%。半導體類股普遍逆勢走強，輝達大漲2.47%，超微小漲0.12%，台積電ADR漲0.64%，聯電ADR跌0.84%。

Meta股價重挫，因公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報電話會議上表示，對人工智慧（AI）的投資很可能需要「更多時間」才能看見回收，引起市場對AI前景的擔憂。

麥格理全球外匯與利率策略師Thierry Wizman表示，儘管過去9個月人們對生成式AI給予了所有關注，但Meta未能在第一季實現其收入成長預測，因此投資人開始懷疑，這項技術的獲利前景是否能像預想的那樣容易實現。

25日公布的經濟數據更加重了市場的失望情緒。GDP數據顯示美國經濟在今年第一季明顯放緩，原因在於通膨加劇、消費者與政府支出降溫。分析師預期，第一季GDP的疲軟可能會再次改變美國聯準會（Fed）啟動寬鬆周期的時間表。

B. Riley財富管理公司的首席投資策略師Paul Dietrich警告，美股可能面臨高達44%的暴跌，建議投資人應該提早撤出市場以鎖定效益。