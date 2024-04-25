麗寶建設集團總裁吳寶田向來「愛台灣」，今年集團將加碼擴大在台的投資規模。「麗寶小公主」、麗寶建設集團總裁吳寶田的掌上明珠名軒開發董事長吳泓瑩今（25）日表示，新青安房貸政策激出剛性需求，下半年名軒將規畫推出苗栗、高雄2大案，總銷約74億元；未來沿著軌道經濟布局、開發地上權住宅，是未來名軒的發展主軸。

麗寶集團今天舉辦媒體春酒，會中指出，2024年麗寶集團線上銷售的案場，去化普遍不錯，全年規畫新開盤新案，總銷將上看300億元；麗寶集團也正積極布局福容飯店的連鎖事業、及地上權開發案，未來5年在全台將再開出澎湖、東港、圓山、埔里、三仙台、南投仁愛等7棟飯店，全台福容飯店連鎖據點可望擴展到25家。

吳泓瑩表示，新青安房貸政策牽動房市供需，集團旗下不少線上銷售中新案去化都不錯，今年集團目標推案量將放大，上看300億元；其中旗下上市營建股名軒，下半年將會公開銷售苗栗後龍維真段案，規劃地下3層、地上15樓，總戶數453戶，總銷預估36億元；另外還有高雄鳳山區福誠段案，規劃地下2層、上14樓，總戶數近400戶，總銷預估38億元。

吳泓瑩表示，名軒近年來鎖定軌道經濟以及地上權案，去年完工交屋的淡水百億大案「名軒海樂地」，看好明年淡江大橋即將通車，區內居民可由64號快速道路連接新板特區、桃園機場等地，全案銷售已近5成。

此外麗寶集團旗下寶泰開發，3月甫推出三峽「麗寶萊茵」，由福容飯店三鶯店整棟「拉皮」、「整骨」變身為全棟住宅大樓對外出售，挾著學區好，2房加價65萬元、3房加價90萬元就可以買到包括家俱和裝潢的精裝修住宅等吸睛的優勢，儘管採「不二價」銷售，但賞屋客戶預約都還要排到第3順位，累計迄今1個多月，客戶頻頻按讚！300多戶順銷到已經剩下不到10戶，開出房市紅盤。

麗寶指出，今年底至2025年初集團旗下福容飯店將再開出澎湖店，接下來5年，將陸續在東港、圓山、埔里、三仙台、仁愛鄉等開出福容飯店，連鎖據點將由目前的18家，擴展到25家，積極投資台灣。

至於吳寶田過去多年來積極布局美國關島，看好觀光資源、大量美軍進駐，加上土地稅只有美國本土的10分之一，因此自2008年即開始購置大量土地、不動產，尤其是全球著名的杜夢灣Tumon Bay，耕耘頗深，迄今已「獵地」超過5.24萬坪，被封為「關島王」。目前別墅住宅開發案、飯店開發案，現階段最新布局，頗令人矚目。

對此，吳泓瑩表示，在飯店方面，原本麗寶集團計畫自地自建，但請照速度不如預期的有效率，後來又相中面對海灘的一棟飯店大樓，原本業主申請破產、仍負債中，麗寶就把它買下來，光產權過戶就等了半年，由於全球缺工嚴重、加上疫情干擾，一度停擺下來，後來才終於過戶完成，也有人承租經營飯店，不過目前由於日本、韓國觀光客都減少許多，尚未恢復以往的觀光熱度，因此，集團開發飯店的進度已放緩。

吳泓瑩表示，另外，關島已成為美國部署亞太地區最關鍵的軍事基地，大量美軍進駐關島，帶動大量的房市需求，各項基礎建設也都持續在大興土木，先前麗寶集團已經開發完成一筆連棟別墅開發案「Talo Verde Lexury Townhomes」，原本一戶總價約70萬美元上下，現在已經漲到80萬美元左右；目前將進行第二期獨棟透天別墅開發案「oka villa」，準備動工，已經有不少人在詢問。