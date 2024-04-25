香港經濟日報報導，NAFMII此前向部分CLN主要發行券商表示，此舉只是暫時，但未知何時將取消。近幾個月來，監管方面已經採取類似措施，包括開始排查部分中資金融機構在香港分支的離岸城投債持倉情況，並要求部分銀行限制為中資離岸債券發行提供備用信用證。

信貸掛鉤票據為發行者會轉嫁信貸風險給投資者的一種金融衍生工具。產品的發行商一般利用來自投資者的款項買入抵押品，然後作出若干「掉期」財務安排，從而令發行商得以將產品的潛在整體回報提升至高於傳統銀行存款的回報。