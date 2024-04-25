房屋安全、穩定是購屋首重條件，其中，皇普建設深知建築細節重要性，導入 BIM、PES 二大系統於建案當中。透過事前建築模擬、第三方監督，降低可能會產生的工程風險，不僅有效提升品質，消費者還能夠安心住進好宅。

皇普建設營建管理處副總經理孫延忠表示，消費者通常會忽略看不見的細節，如結構工程、鋼筋捆綁等等，然而這些是支撐房屋最重要的根本，不可輕易忽視；因此，導入市場上少見的 BIM（Building Informa3on Modeling）建築 3D 全生命週期虛實整合、PES(Professional Engineering Supervision) 專業工程監督二大系統，加強建築品質。

觀察國內建設市場，通常偏向使用傳統紙本和 2D 圖說呈現建築資訊。然而，BIM 系統更強調將工程的生命週期資訊集結，透過 3D 視覺化呈現，並整合多種跨領域專業知識；除了模擬未來可能會出現的狀況，如空間尺寸、物料、工期等等，在問題出現之前先行解決，還有助於減少錯誤、提高效能，降低碳足跡，推動永續發展。

BIM 系統強調將工程的生命週期資訊集結，透過 3D 視覺化呈現多方資訊。（示意圖/皇普建設官網）

因此，皇普建設在動工之前便採用 BIM 系統，在模擬階段不斷調整各項資料，並根據模擬出來的全方位資訊進行施工。舉例而言，梁柱設計不當影響通行，或者機電配管設置不當導致無法正常配接等等；若前置作業充足完善，上述事件皆可避免，同時也能避免事後花費更多資金處理。

另外，為了持續提升建築品質，皇普建設採用 PES 策略，確保工地達到更高水準的施工品質，透過聘請專業工程管理顧問，進行工地現場的關鍵監督和檢查；委託的第三方監督由專業技師組成，包括結構技師、土木技師等等，皆具備專業證照豐富的知識以及實務經驗。此外，技師們在專案的每個重要階段皆會進行現場查驗，因著嚴格審查精神，確保施工品質、結構安全性能夠受到檢視，使每項環節得到妥善管理和監控。

「市場上很少有建設公司會像我們一樣找自己麻煩。」孫延忠表示，導入 PES 能夠多一層保障以及查核，另一個層面的意義則是彌補人性上的缺失。他認為，人性存有灰色地帶，然而建築安全不容有缺失，監督的技師發現問題能夠直接與董事長、總經理層級反應，避免官官相護事件發生。

實施鋼筋接續查驗，確保建案結構安全。（圖為施工示意/皇普建設官網）

儘管導入的 BIM、PES 要花費額外資金，且蓋 1 棟樓耗費時間也要比別人久，然而皇普建設為了呈現房屋最穩健的一面，持續在看不見卻重要的地方堅持，推出一棟又一棟的口碑好宅。