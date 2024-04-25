繼美國眾議院後，美參議院當地時間23日通過援以、烏、台等包裹法案，引發關於美國挺台或別有用心的討論。前立委郭正亮指出，美國前總統川普的前智囊博明與前眾議員蓋拉格近日聯合撰文，鼓吹「勝利無可取代」，倡議撥5年共1000億成立台灣威懾基金，意圖利用台灣當棋子去跟中國大陸對幹。從歐媒報導更能觀察到，台灣已被全世界視為「瀕臨直接開戰」。準總統賴清德要想清楚，未來博明跟蓋拉格會經常訪台施壓。

郭正亮25日在《亮劍台灣》節目提到，博明與蓋拉格10日在《外交事務》期刊發表一篇文章，蓋拉格剛從眾議院退休，跑去加州一家數位監控的軍火公司上班，這兩人跟川普有相當的關係。文章標題說「勝利無可取代」，強調美國與中國的競爭，必須要被「贏得」，而不是「管理」。

「非常激進！這篇文章有關台灣的部分，我節錄在這裡。」郭正亮指出，他說美國的軍事預算應該增加到4~5％，現況是約3.4％。然後他說：我們應該要成立一個台灣的「威懾基金」！認為連續5年，每年都要撥200億美元來做台灣威懾基金，5年就是1000億美元！

「那你不要以為，他就是來幫台灣做建設？不是的，他就是來『拱火』的啦！」郭正亮強調，拱火，讓台灣去當棋子，去跟中國大陸對著幹！他說：類似的分散式的戰鬥力，必須遍布在中國周邊的亞洲。「他就這樣寫嘛！」

郭正亮直言，「所以我說賴清德齁，你還沒有上任，你一上任就要面對這些人的壓力，所以你要想清楚啊？你要知道他們要幹嘛！博明跟蓋拉格，以後肯定會常常來台灣的啦！」蓋拉格現在轉到軍火工業了，他要來台灣更容易。博明也會來，博明現在已經是中國大陸的黑名單了。

郭正亮表示，這個不是開玩笑的，所以就看到資深媒體人江靜玲寫了這篇文章《台灣進入危險的新時代》指出，歐洲媒體報導這項法案時，多把烏克蘭、以色列跟台灣並列。這就是國際媒體的效果，你被列入這種法案，全世界就是把台灣當作「瀕臨直接開戰」的國家！