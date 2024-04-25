美式賣場好市多販售生鮮食品，其中牛肉更是不少會員最愛，一名網友發現日本好市多賣美牛，會將邊角料另外裝盒販售，不解為何台灣好市多卻是把邊角料放下盒底，引起會員們熱議，也有人諷刺難怪好市多全球最賺錢的分店在台灣。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享日本好市多會將美國牛肉邊角料挑出另外裝盒販售，讓他不解同樣都是好市多，「為何別國切邊肉可以分開便宜賣，我們的好市多卻要像開盲盒一樣藏在下面賣？」

貼文引起熱議，不少人忍不住抱怨，「因為台灣有自己的玩法」、「應該只有台灣的好市多有盲盒呀」、「不然你以為全球最賺錢的分店為什麼在台灣」、「其實我10次有9次都會遇到切邊肉藏在底下的」、「台灣爛肉都藏在標籤下」、「台灣人就好騙啊，全世界就台灣的costco綁定銀行」、「因為台灣好市多有護衛隊有慣店家的奴才」。

也有會員分析原因，「因為台灣退貨率低，廠商覺得敢這樣搞盲盒」、「在台灣沒有這樣處理就已經賣得很好，在別的國家沒這樣賣，退貨率極高」、「日本對國產牛很自豪，美牛相對不是最優選，再擺爛就沒市場了」、「如果你當地就沒啥很強大的畜牧業，沒啥可直接競爭的商品，他賣你這樣你也沒輒」。