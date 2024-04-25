義大利威尼斯25日開始徵收「入城費」，特定日期造訪威尼斯的一日遊旅客必須購買門票。日本大阪府24日首度舉行專家會議，考慮向訪日遊客徵收費用，用於解決「過度旅遊」問題。

報導指出，大阪府考慮配合2025年關西世博會的開幕推動該制度，但專家抱持謹慎態度，相繼提出「不存在針對外國人的稅收制度」等意見。

大阪府知事吉村洋文主張，為了與地區居民共存，應要求訪日遊客負擔一定程度的費用。他強調，日本國內暫時沒有引進入城費制度的實例，但入城費對於大阪、甚至全日本都有所必要。

與會學者表示，根據日本憲法與現行租稅法規，不平等或歧視性舉措已經違法，因此無法設計以國籍區分是否徵稅的制度。大阪觀光局會長福島伸一則表示：「必須清楚說明為何只有外國人需要繳納入城費，且應廣泛調查海外案例後再實施」。

吉村曾於3月表示，考慮到世博會和預計2030年開業綜合度假區（包含賭場），有必要提出政策因應訪日遊客增加。國際展覽局（BIE）秘書長科肯切斯10日表示擔憂，稱希望政府善加考慮推行時機。