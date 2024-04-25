台灣大第三屆「創新挑戰日」共22個獎項，總獎金超過70萬元，吸引超過200位員工現場參與，500位同仁透過線上平台觀摩。

台灣大哥大將創新DNA融入企業文化，鼓勵員工從日常工作中尋找靈感，孵育及強化各項創新提案。日前舉辦第三屆「創新挑戰日」，以「打動客戶、秀亮點」為主題，鼓勵員工跨部門組隊競賽，在產品開發前進行POC(Proof of Concept，概念驗證)。

台灣大哥大總經理林之晨在「創新挑戰日」中指出，創新應被視為結果而非手段，且創新不僅是技術和產品的革新，更是思維方式的轉變。在科技快速演進、一切瞬息萬變的時代中，擁有創新DNA是個人、企業乃至整個社會實現永續發展的關鍵。因此，台灣大鼓勵員工深入觀察市場與技術內幕，偷取其中的創意，並透過嘗試與探索，發展創新解決方案，為使用者、合作夥伴、同仁、股東等全體利害關係人，創造更大價值。

林之晨也提到，人類文明的進步源自於追求更簡便的解決方案。這種從「懶」出發的思維，刺激人類不斷尋找更創新的方法，解決生活中的不便，刺激發明家與創新者開發新的技術與工具以簡化任務或減少工作量，譬如：遙控器或自動化就是「懶」這一概念下的產物。

「懶」在人類文明演進中扮演了核心角色，台灣大因此鼓勵同仁借用「懶」的概念，找到能以最小努力達成最大目標的創新方法、產品或服務。而隨著生成式AI蓬勃發展，台灣大內部也利用AI等工具提升工作效率，使同仁有更多時間與精力投入創造性工作，加速問題解決的速度，也有助創意早日落地。台灣大將持續投入資源，孵育創新提案，助攻台灣大Telco＋Tech策略。

今年「創新挑戰日」競賽類別共分為「中級POC」及「初級提案」，其中一半提案，為去年8月的創新活動「OP黑客節」提案，朝落地與流程上線努力的優化延伸。

林之晨與各事業群副總擔任評審委員，進行評分與頒獎，「中級POC獎」首獎為「一鍵開通：新人到職聰明包」，透過簡化流程，節省時間和人力成本，讓員工更快投入到工作中；「初級提案獎」則由6組團隊獲選，內容涵蓋運動科技、個人專屬保單產品服務、小額請購、基站維運作業、撿貨與出貨的作業簡化及智能化；此外，「ESG增加獎」則由藉由搜集基站用電資訊及環境資訊，進行環境控制的「節能妙管家」，以及倉儲系統增設智能理貨平台，促進無紙化、提升理貨時效，實現ESG高效物流的「智能理貨助手」兩組團隊獲獎。

台灣大自2020年全面升級創新提案制度，擴大創新量能，將創新DNA融入公司文化，由董事長蔡明忠擔任主委的「創新管理小組」統籌指導、事業單位中高階主管組成的「克卜勒小組」募集與輔導創新提案，以及ESG小組，導引各項創新提案對ESG議題之發展方向，每年定期舉辦「創新挑戰日」、「OP黑客節」等活動，鼓勵員工從工作中找靈感，擴大創新量能。

本次「創新挑戰日」視提案成熟度，區分不同評比項目比重，分為「初級提案獎」以及「中級POC獎」，以及ESG增加獎、總經理加碼獎、克卜勒孵育獎等22項獎項，共頒發超過70萬獎金，台灣大自累計至今已頒發總計超過300萬之創新獎勵金。

台灣大第三屆創新挑戰日不乏與AI生成影片、大數據分析相關提案，因應POC驗證階段需藉助高速度處理能力的AI工具，台灣大邀請策略夥伴台智雲執行長周秉輝分享「AI超算加速計畫、創新應用」，運用台智雲雲端解決方案，進行AI生成影像等試作，提升近70％處理能力，與在場創新團隊共同探討AI技術和算力運用。

台灣大哥大不僅鼓勵員工主動參與創新，更長期輔導提案後續的優化與落實。在第一屆創新挑戰日獲獎之MyMoji 3D虛擬分身建模，不僅優化推出「AI手機自拍建模」功能，拓展新型商業模式，至今已累積破萬會員與體驗，以及近達2萬套虛擬分身貼圖下載，更與包括政府、學校、慈善機構等夥伴合作，拓展更多創意運用。

曾參與第二屆OP黑客節的AI生成擬聲「MyVoice服務」，除了在創新活動大放異彩，更於2023台灣大哥大日月潭花火音樂會，運用AI生成郭婞淳的模擬聲線演唱《天空沒有極限》，而今年在創新挑戰日更示範運用於發展智慧醫療，讓無法行動與發出聲音的病患，結合人臉辨識與M＋ messenger功能，轉換成文字與聲音，進行有效溝通。未來，整合現行服務產品，如mo幣生態圈、M＋ messenger等APP化、智能客服、AI生成語音與影像等面向提案陸續落實中，拓展超5G創新應用。