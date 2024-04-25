全球專業矽智財(IP)供應商-円星科技(M31)25日宣布，其 MIPI C／D-PHY Combo IP 產品已通過台積電5奈米製程的矽驗證，並已著手投入3奈米製程開發。這款經驗證的高速傳輸介面IP能支援高達6.5Gbps的傳輸速率，以及極低功耗運作模式，適用於高解析度成像、顯示SoC、先進駕駛輔助系統(ADAS)和車用資訊娛樂系統等廣泛應用場景。

M31 MIPI C／D PHY Combo IP 的設計靈活，可依需求切換為D-PHY或C-PHY模式運作，並透過共享電路設計方式，減少晶片佈局面積及I／O引腳需求。此外，IP還支援交替低速資料模式(ALP)，在保持極低能耗的同時，大幅提高傳輸效率，尤其適合電池供電的行動裝置使用。

M31已連續6年獲頒台積電開放創新平台(OIP)特殊製程矽智財夥伴獎項，足證公司在台積電先進製程的矽智財開發實力備受肯定。本次M31於台積電2024年度北美技術研討會上，除展示其基礎元件IP如Standard Cell、Memory Compiler、GPIO、Specialty I／O外，也發表多款熱門高速傳輸介面IP產品，包括PCIe 5.0 PHY、ONFi 5.1、LPDDR4／4X和LPDDR5／5X等。

其中，新一代遵循MIPI D-PHY v2.5與C-PHY v2.0規範的5奈米MIPI C／D PHY Combo IP，能在每個trio上達到業界領先的6.5Gsps傳輸速率，單個IP總速度高達44.5Gbps，滿足當今高速資料傳輸需求，可應用於行動通訊、汽車、人工智慧和物聯網等領域。此IP在最高傳輸速度下，能耗更僅1.1pJ／bit以下，除了提供極佳能源效率，亦內建豐富測試功能，包括模式產生器、邏輯分析器和回環測試模式等，協助開發者進行驗證和除錯。

值得一提的是，M31 MIPI C／D PHY Combo IP產品深度支援MIPI顯示和相機規範的關鍵功能，可應用於自動駕駛輔助系統和車用資訊娛樂系統等領域，並滿足這些領域對於高可靠度和功能安全的嚴苛要求。憑藉豐富的MIPI相關IP組合，M31可協助客戶快速整合至SoC設計中，滿足各種應用的需求。

今年適逢台積電北美技術論壇舉辦30周年，M31也緊隨台積電的製程技術發展超過十年，M31研發副總經理洪誌謙更親臨會場，他強調：「M31長期深耕高速介面技術的創新研發，對系統架構亦有透徹理解，使我們能夠快速應對市場變化，為客戶提供符合最新標準的IP解決方案。」

未來，M31將持續緊跟台積電先進製程技術腳步，不斷投入研發資源，開發先進製程IP產品，並針對人工智慧、物聯網和5G通訊等新興應用領域，提供更完整的IP解決方案組合，協助客戶加速產品上市步伐，確保產品在市場的競爭力。