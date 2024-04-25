VIVE XR Elite是HTC所推出的消費型旗艦一體機，配有輕量化的設計並同時具備強大的性能，同時具備一機多用的特性，深受市場喜愛。這款產品的獨特之處在於，移除機身上所配備的可拆卸電池並加裝專用鏡架，即可瞬間變為沉浸式劇院眼鏡，無論使用者是躺下、坐著還是站立方式體驗，都能滿足不同體驗需求。

不僅如此，還支援高精緻擬真的VIVEPORT和Steam的PC VR內容，並且適用於各種商業場景，包括如大型實景遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等領域，實現多方面自由擴展使用。此外，VIVE XR Elite配備全彩高解析RGB透視攝像鏡頭、創新的可折疊設計、可調整屈光率鏡片、瞳距調整鈕（IPD）、3840x1920螢幕解析度、高達110度的廣視角，以及可更換電池的設計。

而HTC最新推出的VIVE自定位追蹤器為XR使用者帶來豐富的功能性，搭載新一代自主追蹤技術，無需再依賴外部基站或設備，本身即能實現「自主追蹤」功能。透過採用兩顆廣角（wide-FOV）攝影鏡頭，精確追蹤使用者在3D空間中的位置，不僅適用於遊戲領域，也可在體育訓練、動作捕捉甚至工業應用方面發揮強大的功能。

另外，宏達電今天也公布今年股東會紀念品為「HTC雙面抗UV機能帽PLUS乙頂」，股東持股不限股數，均予發放紀念品。宏達電指出，今年跟去年是不一樣的帽子，今年帽子有更好的設計，像是前後帽簷比去年的加長，更能全方位抵抗紫外線，而雙面色彩亮麗設計可以搭配穿搭，防曬透氣。