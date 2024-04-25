大陸饒舌女歌手萬妮達2016年在《中國新聲音》改編周杰倫〈牛仔很忙〉，RAP版本超洗腦，一上場就展現才華進入那英戰隊，近年萬妮達人氣不斷飆升，她日前加入《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）錄製，沒想到卻傳出舞台出意外，從高空墜落摔到尾椎，讓粉絲好擔心。

據傳萬妮達日前彩排時從超過2公尺的高台摔下，不幸造成尾椎骨裂，但她為了不影響其他嘉賓，還是選擇堅持參加公演，有去錄製大樓送萬妮達的粉絲透露，見到她似乎因為尾椎有傷，出入都扶著腰，其他女星也格外小心攙扶，似乎傷勢大家都清楚，也尚未痊癒。

目前萬妮達和《乘風2024》節目方都未對此事做出回應，不過萬妮達在微博超話發文：「信念戰勝一切，加油！」疑似表達自己狀況還可以，接著又在粉絲群組內發聲：「別擔心我，謝謝大家。」讓粉絲稍微放心。

但許多粉絲還是很關注萬妮達的身體狀況：「早日康復」、「姐，強撐錄製完了，沒有耽誤唱跳」、「三公順利！注意安全，我們等你的好消息」、「但是要好好休息，不要太勉強了！我們就一個妮達」、「注意安全！享受舞臺就好了，其他的都沒有你的身體重要！」