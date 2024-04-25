以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週三（24日）對美國大學生的以巴停火示威表示譴責，稱其為「反閃族主義」（Anti-Semitism），並敦促學生立即停止抗議，而這些示威活動是因大學生要求學校停止對武器製造商的投資而發起的。

尼坦雅胡譴責美國大學內支持巴勒斯坦的示威活動為「可怕」，並表示這些示威活動應該立即停止，因為他將參與者視為反閃族主義者。上週，美國哥倫比亞大學學生舉行了示威活動，要求學校停止與與以色列有聯繫的武器製造商的合作，隨後，美國各地校園爆發了示威活動，並導致數百名學生被大規模停課和逮捕。

美國作為以色列的親密盟友和最大的軍事援助提供者，美國的大學校園上發生的情況被尼坦雅胡形容為「可怕」。這引起了主要由以色列支持者對以色列或猶太學生和教師的安全表達擔憂。一些人指出，這些反閃族主義事件表明大學領導層正在縱容恐嚇和仇恨言論。

尼坦雅胡表示：「反閃族暴民已經滲透到頂尖大學中。他們呼籲消滅以色列。他們攻擊猶太學生。他們攻擊猶太教師。這是不合理的。它必須被制止。」他還批評了一些大學校長對此事的反應，並呼籲採取更多行動。他說：「現在重要的是我們所有人，所有珍惜我們的價值觀和文明的人，一起站起來說，夠了。」

自從 10 月 7 日哈馬斯發動襲擊以來，以色列已採取壓倒性的軍事行動，加薩地帶陷入人道主義危機，這將大學成為美國激烈文化爭論的焦點。喬·拜登批評尼坦雅胡對待的應對措施是「一個錯誤」。

據加薩當地衛生部門表示，以色列空襲已造成3萬3000多人死亡，其中大部分是婦女和兒童。據以色列消息人士透露，哈瑪斯在以色列發動的襲擊引發了戰爭，造成約1200人死亡，其中大部分是平民，250人被扣為人質。