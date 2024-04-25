大陸神舟十八號載人太空船成功發射。（新華社）

大陸神舟十八號載人太空船成功發射。（新華社）

中國載人航太微信公號消息，北京時間4月25日20時59分，搭載神舟十八號載人太空船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十八號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。目前，太空人乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

太空船入軌後，將按照預定程序與太空站組合體進行自主快速交會對接，神舟十八號太空人乘組將與神舟十七號太空人乘組進行在軌輪換。在太空站工作生活期間，神舟十八號太空人乘組將進行多次出艙活動，開展微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域實（試）驗與應用，完成太空站碎片防護加固裝置安裝，艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等各項任務。

此次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第3次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第32次發射任務，也是長征系列運載火箭的第518次飛行。

目前，太空站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十八號載人太空船交會對接和太空人進駐條件。