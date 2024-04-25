洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平遭翻譯水原一平竊取1600萬美元（約新台幣5.2億元），事件爆發至今，仍有不少人納悶，戶頭少了如此龐大的金額，為何大谷都不知情。據日媒報導，大谷光是今年的業外收入就估達101億日幣（約新台幣21.2億元），相較之下，水原竊取的金額只是小case！

2023年年底大谷翔平與道奇簽下10年7億美元（約新台幣228.5億元）史上最大合約，不過因為大谷同意延遲支付，現在每年薪水只有200萬美元（約新台幣6530萬元）。

可是身為當紅炸子雞，大谷翔平賺的錢當然不只有道奇的薪水，還有讓人艷羨不己的業外收入。據日媒《Full-Count》報導，大谷獲聘為一家專為棒球等運動開發擊球飛行軌跡測量與分析的設備公司「Rhapsode」擔任技術大使。而且他還簽下了人力資源媒合公司DIP與電玩公司Konami的代言合約。

去年大谷翔平就擁有近20家公司的代言，在爆出水原一平涉賭案後，這些公司都未撤銷與大谷翔平的合約，加上今年新簽的品牌，讓大谷今年的業外收入，估計高達6500萬美元（約新台幣21.2億元）。從這點也可看出，大谷的高人氣與商業價值並未受水原一案影響。