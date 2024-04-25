根據國際貨幣基金組織(IMF)的最新預測，今年美國經濟將占全球國內生產毛額（GDP）的26.3％，創下近二十年來最高水平。此外在另一份統計則顯示，自2018年以來，美國經濟占全球GDP比重上升2.3個百分點，至於歐洲與日本則各自下滑1.4個與2.1個百分點。

美國經濟表現如此出色，大致可概括兩大原因、一個令人振奮，一個令人擔憂。在前者方面，美國經濟持續創新，且獲得不錯回報，有助美國生產力大幅提升。

在後者方面，政府不斷舉債，包括前總統川普在2018年的減稅計畫、2020年疫情紓困政策與拜登政府在2021年實行的經濟刺激政策等，拉抬美國經濟穩健增長。

但在同時也讓美國赤字快速膨脹，現今赤字占GDP比重已較IMF在2022年底預估高出2個百分點。在可預見未來，美國赤字將大幅超出主要已開發經濟體。

就長遠來看，赤字將使未來利息支出激增與降低私人投資。但在目前還可能導致經濟失衡的危險。

當失業率居於高位、民間需求萎靡、通膨與利率均在低點時，龐大赤字是合理的。但眼下這些條件在美國沒有一項是符合。

受寬鬆財政政策影響，美國通膨迄今難以降溫，導致聯準會無法降息。加上為彌補赤字，美國大量發債，讓美國長債殖利率節節升高。

根據教科書預測，緊縮的貨幣政策與寬鬆的財政政策結合，將吸納海外資本，並推動美元升值。這通常會引發新興市場金融危機，出現新興貨幣貶值、政府違約和銀行倒閉等風險。