美國總統拜登是在25日前往紐約州雪城（Syracuse）宣布這項最新晶片補助案。據美國官員指出，該撥款主要用於美光在紐約州兩座工廠與愛達荷州一座工廠的興建。根據協議，美光計畫未來20年在上述兩州投資1,250億美元。

美光打造的三座新廠都將製造最先進的記憶晶片。該晶片已成為企業尋求利用AI強化能力的關鍵元件。美光在2月曾開始量產最新高頻寬記憶體HBM3E，並在最近順利搶下輝達H200 AI GPU訂單。它還是蘋果手機記憶晶片的供應商之一。

受惠於外界對AI產品的需求強勁，美光到3月為止的最新一季，不僅營收超出預期，獲利還出現18個月來首度轉盈。該公司執行長Sanjay Mehrotra爭稱，美光可望像輝達與美超微一樣，成為AI熱潮的最大受惠者。

美光計劃在紐約州克雷市（Clay）打造「超級晶圓廠(megafab)」，即一批大型晶片生產設施。政府資金將協助設立四座工廠中的前兩座，預計投產時間分別為2028年與2029年。

美光最早是在2022年宣布要在紐約州設廠的計劃。它在當時指出，預計該超級晶圓廠將成為美國史上最大的半導體製造工廠。

該晶片業者還計劃利用這筆資金在其總部所在地愛達荷州的博伊西（Boise）設立另一座新廠。這座廠將與美光現有的研究設施位在同一地方，是一座大批量的晶片製造工廠，正式量產的時間約在2026年。

美國官員表示，美光的投資預料可創造七萬多個工作機會，當中涵蓋兩萬個直接製造和營業的工作機會。

美光與美國商務部達成的這項補助協議是美國政府根據2022年通過的《晶片法案》(Chips Act)，向晶片製造大廠提供的第五筆重要資助。

規模達530億美元的《晶片法案》是拜登政府致力強化國內半導體研發與生產的重要計畫。目前在美國生產的半導體只占全球市場的逾1成。