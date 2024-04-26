「鮭魚女神」以炙燒鮭魚生魚片為主要食材，層層堆疊鮭魚生魚片製作蛋糕體，並點綴以鮪魚生魚片與海鱺魚生魚片製作的玫瑰花，售價2280元。(台中大漁餐飲集團提供)

「海洋狂想曲」母親節蛋糕，滿滿炙燒過的鮪魚、真鯛、鮭魚，以及壽司蝦與蟹肉棒，加上有如紅寶石般的鮭魚卵、蘆筍蔬菜綴飾，售價1380元。(台中大漁餐飲集團提供)

「三彩魚」母親節蛋糕集結鮪魚、鮭魚、海鱱魚、生食級大干貝共4款海味，干貝上層點綴松露醬增添風味，海味滿滿，售價1380元。(台中大漁餐飲集團提供)

「大江戶町鰻屋」以外銷日本等級的頂級青口鰻製成的「我愛鰻鰻」(右)和「黑皮嘛樂」兩款有別於傳統的母親節鰻魚蛋糕。(台中大漁餐飲集團提供)

鰻魚營養價值高，被稱為「可以吃的保養品」，鰻魚製成的蛋糕讓媽咪邊吃美食，同時吃進美麗，售價1688元。(台中大漁餐飲集團提供)

每年母親節不可或缺的蛋糕，今年出現新花樣與口味，以海鮮魚貨為強項的台中「大漁」餐飲集團，旗下「大漁迴轉壽司」與「大江戶町鰻屋」兩品牌，於今年母親節分別推出以生魚片、鰻魚為主食材的6吋創意母親節蛋糕，讓不喜歡吃甜食的媽媽有鹹蛋糕可選，也讓愛吃日料的媽媽可以大飽口福。生魚片與鰻魚製作的蛋糕，配色鮮明吸睛，而為了保持風味與食品安全衛生，母親節蛋糕僅限餐廳內用，不提供打包服務，每款皆可2至4人共享，並附贈4碗味噌湯，最低1380元起。即日起至5月12日止開放預訂，需於用餐前3天預訂。

今年母親節，「大漁迴轉壽司」帶來新意，以海鮮為主要元素，把壽司變身為母親節蛋糕，其中「鮭魚女神」以台灣人最愛的炙燒鮭魚生魚片為主要食材，層層堆疊鮭魚生魚片製作蛋糕體，並點綴以鮪魚生魚片與海鱺魚生魚片製作的玫瑰花，以及海膽、鮭魚卵，星鰻等頂級食材，售價2280元。

另款命名為「海洋狂想曲」的母親節蛋糕，滿滿炙燒過的鮪魚、真鯛、鮭魚，以及壽司蝦與蟹肉棒，加上有如紅寶石般的鮭魚卵、蘆筍蔬菜綴飾，絕對是海鮮控必點的華麗美味。而海味滿滿的「三彩魚」母親節蛋糕，則集結高人氣的鮪魚、鮭魚、海鱱魚、生食級大干貝共4款海味，其中干貝上層點綴松露醬增添風味，蛋糕本體裡也夾入龍蝦沙拉，讓醋飯吃起來更為香甜滑順。每款母親節蛋糕約6吋大小，最多可供4人享用，每款皆附4碗味噌湯，「海洋狂想曲」和「三彩魚」售價均為1380元。

若不喜生食，以高CP值聞名的鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」，也有外銷日本等級的頂級青口鰻製成的「我愛鰻鰻」和「黑皮嘛樂」兩款有別於傳統的鰻魚蛋糕，陪伴媽媽歡度佳節。全台罕見的「我愛鰻鰻元」，以「大江戶町鰻屋」與南部鰻農契作的4P鰻魚，透過師傅精湛的烤功烹調，化身為滋味鹹甜交織的蒲燒鰻魚，每一口還能品嘗到香鬆米飯的鹹香，加上鮮美鮭魚卵、壽司蝦、玉子燒，讓這款鰻魚蛋糕風味鹹甜迷人，「我愛鰻鰻元」售價1688元。業者表示鰻魚營養價值高，被稱為「可以吃的保養品」，鰻魚製成的蛋糕讓媽咪邊吃美食，同時吃進美麗。

另一款「黑皮嘛樂」蛋糕，蛋糕本體以黑咖哩香鬆飯帶來鹹香風格，一旁有各式經典炸物，包含小朋友最愛的日式唐揚雞、玉米球、起司可樂餅、櫛瓜，還有愛心形狀的玉子燒，適合親子共享，售價1388元。