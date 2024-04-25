國立清華大學今年將迎來核工/工科創系60週年，工程與系統科學系(原名核子工程學系)也將介紹核工所曾經的特別成就-移動式教學核反應器」（Mobile Educational Reactor, MER）。雖然功率很小，也僅為教學之用，但是MER可以車輛運送，隨地啟動運轉，正是現在各國都在研發的小型模組式反應爐的先驅。 用一般人較能聽得懂的話說，就是俗稱的「小型核電廠」。

清華大學的葉宗洸教授在個人臉書上簡略的介紹，「四十七年前，清華大學自行設計建造的移動式教學反應器（Mobile Educational Reactor, MER）正式啟用，這是全台獨一無二的可移動微型反應器。任何特定地點有需求，就直接載運到現場，啟動運轉。完全符合現今SMR及MMR的設計目標與要求。」

根據資料，這具反應器全稱為「清華移動教學反應器THMER」，TH就是「清華大學」的意思。反應爐呈圓柱型，直徑210 公分，高度208公尺，重13噸，以20%的鈾235為燃料，聚乙烯 ( PE ) 為緩和劑，石墨為反射體，鉛及硼酸和水為屏蔽，發熱功率0.1瓦，不用冷卻劑。

建造計畫完全由清華大學設計，於民國61年(1972年)元月，獲得國科會的批准資助，開始正式設計工作，分成反應器與反應器拖車兩大部分。經過4年半的製作與測試，THMER於民國64年(1975年)11月17日首次臨界運轉，之後接受各大專院校申請，進行核工原理與核子物理等相關實驗之實際操作訓練，曾造訪過台北工專（現台北科技大學）、逢甲大學、東海大學、成功大學，及高雄澄清湖畔的台灣輻射偵測工作站（現台灣輻射偵測中心），啟發許多學子對核能科學的興趣，進入投身核工系所。

遺憾的是，進入1980年代以後，國際反核聲浪提升，國內科技發展不再關注核能，運用核能技術進行相關研究的數量遂日益減少。民國79年(1990)年進行最後一次運轉後，就不再進行實驗。民國89年(2000年)決定除役拆解，民國92年(2003年)完成全部的除役工作，少部分組件以低階放射性廢棄物裝桶封存。原反本的拖車改建成為展覽室。

「泛科學」去年曾在一篇「最安全的核電廠？小型核電廠 SMR 用發電量換安全性，遇到停電也不怕？」文章解釋，小型核電廠 SMR 主打的特點就是小，只要夠小、功率降低，反應爐就不會一口氣釋放太多的熱，甚至能免除外部冷卻設備，靠自然循環降溫；目前有美國等部分國家已在發展。但該文也提及，仍要面對核廢料問題。