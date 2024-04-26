住宅能夠享有清閒環境是不少人追求的生活，其中，桃園在地建商宜誠建設機構，於機捷A17站推出「宜誠賦」，區域不僅擁有橫山書法公園綠地、優良學區、交通便利等優點，鄰近的青埔高鐵商圈更推升建案價值；此外，公司秉持「以人為本」理念，在建築品質路上獲獎無數、屢獲佳評，吸引品味人士目光。

「宜誠賦」距離機場捷運A17站步行約3分鐘，機捷貫穿北北桃生活圈，1站抵達高鐵桃園站、4站即到桃園國際機場；因此，A17推出的建案，不僅吸引雙北等地的外溢客群，在高鐵1站就到新竹的優勢之下，吸納不少竹科新貴，並將A17站視為心中購屋的首選。

「宜誠賦」緊鄰橫山書法公園，該區素有青埔小天母之稱。(圖/業者提供)

交通便利是「宜誠賦」一大優勢，步行到機場捷運A17領航站約3分鐘。(圖/業者提供)

建案被劃分為純住宅區，住戶享有靜謐的生活品質外，車程約5分鐘即享有青埔高鐵商圈強勁的生活機能，包含華泰名品城、X Park、IKEA等大型複合式商場，滿足居民日常所需。

「宜誠賦」車程約5分鐘即享有青埔高鐵商圈強勁的生活機能。(圖/業者提供)

不僅如此，「宜誠賦」正對大園國際高中，車程約3分鐘抵達青園國小，約6分鐘達青埔國中；適性發展的優質環境，狹帶著學區優良、學風單純等特點，讓不少有小孩的家庭，紛紛將目光投往此地。

除了擁有文藝教育氣息，一旁的橫山書法藝術公園更是假日休閒好去處，其綠意佔地遼闊，不少民眾攜家帶眷，來此地踏青、野餐；更因橫山書法藝術館與綠意公園，相得益彰，美景吸引慕名而來的民眾，成為當地拍照打卡勝地。

橫山書法公園周邊近期僅「宜誠賦」一案，不少購屋族是喜愛該區繁華綠意一次擁有的特質而購買。(圖/業者提供)

此外，「宜誠賦」低樓層結構採宜誠專利「萬型雙柱SRC工法」，可承受較大地震力，中高樓層則採用RC鋼筋混凝土，在建築穩固安全上給予住戶保障。公設配置有接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、健身房、兒童遊戲區、信箱區；另外，隨著電動車需求增加，車位也預留充電配線槽，讓有需要住戶能夠自行接線使用。

宜誠建設機構重視住戶感受，強化採光、空氣、聲音等元素，並挑選優良建材給予住戶。於建案導入的6+6mm Low-E玻璃，不僅對紅外線有較高的反射率，其良好的隔熱、降噪隔音性能，大大阻隔戶外噪音，增加生活環境舒適度。空氣方面，每戶皆配有日立品牌全熱交換機，在窗戶緊閉的情況下，也不需擔心空氣不流通的問題。

宜誠建設機構，在桃園深耕逾30年，推出的建築秉持「品質、創新、誠信」的核心價值觀，至今已打造超過2萬戶的好宅，更榮獲多項獎項，包含甲級營造廠評鑑、ISO9002國際品保認證、顧客滿意金質獎等，品牌實力深受肯定；「宜誠賦」位於桃園市大園區大豐二街62號旁，規劃25至41坪、2至3房產品，打造地上8層樓，地下2層建築，共91戶住家及6戶店面，預計2025年完工交屋。

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