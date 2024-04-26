一年一度的母親節來啦!蛋糕是母親節的基本配備，但種類這麼多，該如何選購？來自法國的闈鴻和德國的雅尼克，2位帥哥要帶大家到遠東百貨一探究竟！

談到母親節，闈鴻表示，法國的母親節訂在5月份的最後一個禮拜天，他憶起兒時在學校，會用義大利麵通心粉做成項鍊當禮物送給媽媽；而雅尼克則分享德國的母親節，孩子們會特別早起為媽媽準備早餐及花束，隨後2人隨機訪問台灣媽媽們都如何慶祝母親節？發現大多數的家庭都選擇和家人們一起買蛋糕慶祝。

實際街訪發現，大多數的家庭都選擇和家人一起買蛋糕慶祝母親節。(中時新聞網攝)

既然蛋糕在母親節扮演如此重要的角色，闈鴻及雅尼克的任務，就是要試吃各種美味的母親節蛋糕，不過需要通過考驗才能品嚐，在經歷了3輪問答之後，終於迎來試吃時刻！

試吃蛋糕前還須通過問答考驗，經歷了3輪問答，瞭解各國不同的母親節特色後，終於迎來了美好的試吃時刻。(中時新聞網攝)

首輪品嚐的蛋糕分別是《台南遠東香格里拉飯店》芋頭巴斯克乳酪花束蛋糕5.5吋1388元、7吋1988 元。濃郁的香草巴斯克乳酪，搭配手工芋頭內餡，上層鋪滿莓果，是芋頭控絕對不能錯過的好滋味!

《SALON DE THE de Joël Robuchon 》侯布雄法式茶點沙龍傾心5吋1280元，則是擁有綿密香草慕斯，搭配大黃根內餡，口感酸甜可口，意猶未盡。

《Sweet Chen》法式蜜柑蛋糕5吋2780元，是市面上少數以柑橘作為主題的蛋糕，選用日本頂級蜜柑，新鮮多汁，貼心地減糖設計讓媽媽吃得毫無負擔。

《綠帶純植物烘焙》栗子愛觀音純素旦糕 6吋1380元，使用台灣鐵觀音研磨茶粉，夾層滿滿有機栗子泥，配上雙層柔軟的香草海綿蛋糕，入口香甜濃郁，更是難得的純素蛋糕。

侯布雄法式甜點沙龍推出的傾心蛋糕，造型獨特，口感酸甜綿密。(中時新聞網攝)

《CareMully 沐甄豆》紫芋香米優雅裙襬蛋糕7吋1290元，用100%用純米製作的蛋糕，選用天然食材、無添加物，造型華麗、口感綿密，芋頭香氣十足。

《TEA IN BED》在床上的下午茶龍宮寶盒，10入/盒1280元，內含10種不同口味，甜而不膩，是連法國人都讚不絕口的美味！

《台北文華東方酒店》9入巧克力禮盒1080元，精緻造型搭配獨特口感，每一口都有滿滿驚喜。

除此之外，遠東百貨可是卯足誠意過母親節，還準備了超多精緻又美味的禮品，像是《Patisserie La Lune》望月經典與焦糖肉桂蝴蝶酥禮盒 18入/盒 720元，經典原味與焦糖肉桂的雙重搭配，蝴蝶酥香脆可口，一開盒滿滿肉桂香撲鼻而來。

《Sweet Chen》Mini Moët 香檳康乃馨花籃4380元，集香檳、鮮花、甜點於一體，給媽媽滿滿愛意。

《PAUL》柚見花香6吋1630元，以葡萄柚作為主軸，薄荷杏仁海綿蛋糕搭配水果慕斯，清爽不甜膩。

《Sweet Chen》棉花糖布朗尼玫瑰花禮盒3380 元，浪漫繽紛的鮮花，彷彿在盒中盛開的小花園，手工布朗尼搭配棉花糖夾層，打造別出心裁的軟Q新口感。

《Sweet Chen》金絲絨蛋糕5吋3680元，表層貼滿999 純金食用金箔，視覺效果驚艷，搭配四葉奶油乳酪起司霜，層次豐富多元。

《AMEDEI艾美黛》黑金雲華禮盒１２入/盒 2500 元，六款AMEDEI 黑巧克力，搭配六款頂級普洱，一盒包含１２種風味體驗。

《SAKImoto Bakery》嵜本母親節手工餅乾880元，母親節限定手工餅乾禮盒，浪漫的康乃馨造型，搭配各式可愛的造型小點點綴，小巧又溫馨。

還在考慮母親節怎麼買嗎？快到全台遠東百貨「異國食品館」選購一個讓媽媽心暖暖的精緻母親節蛋糕吧！(中時新聞網攝)

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