只賣雞蛋，卻能賣到掛牌上市。屏東大武山牧場是特例，更是台灣首例。究竟，大武山如何辦到？其上市背後又有何盤算？

走進屏東大武山牧場，一顆顆雞蛋正通過自動軌道，從雞舍被輸送到洗選廠，再經由排除劣蛋、噴水、洗刷、乾燥、噴蠟、檢測、殺菌等十四道自動化洗選程序，確保雞蛋的品質與安全，最終則依重量分級，包裝成不同規格的產品。

光這座廠房，就能日產約48萬顆雞蛋，再加上雲林、台南兩處牧場，大武山每天能供應全台近80萬顆雞蛋，市占率達3％，名列第三，僅次於10％的大成和5％的卜蜂。

把一條龍的雞蛋事業做到專精，讓大武山2023年營收突破11億元，今年2月獲證交所通過股票上市，預計6月中正式掛牌，被外界稱為「純度最高的蛋商股」。

「5年前我就確定要上市了，現在上市就是按表操課的成果。」大武山營運長魏毓恆信誓旦旦地說。

其實，去年大武山剛掛牌興櫃時，業界有聲音認為是看準蛋荒才搶著進場，但他對此不以為然，「這也不是想上（興櫃）就能上，我們已經籌備好幾年了。」

時間回到2019年，魏毓恆接手家業已滿6年，大武山營運開始步上正軌，他正思索著公司的下一步。「我可以很安逸啊，原本的規模也夠我活一輩子了，但我當初回到這個產業的意義，就是希望有一定成長。」

既然想要成長，就要有資金。「我算過，養30萬隻雞，要投入7億元成本在牧場和洗選廠。」魏毓恆不諱言，畜牧是高資本產業，如果不拚上市，規模充其量只能做到「大農」，被大廠吞併也是遲早的事。

籌備5年 從雞隻折舊率開始

然而，作為首家上市的純蛋商，挑戰接踵而至。

「我們2019年找來券商、會計師準備上市，但他們從來沒碰過這個產業，光是成本、存貨就很難釐清。」魏毓恆苦笑舉例說，還沒產蛋的雞算是存貨還是資產？若當成生物資產，又要從何時開始折舊？

諸如此類的定義，券商就整理出數百條疑問依序檢視，前後花了兩年才梳理完成。

一位不具名同業觀察，「它（大武山）是國內第一家賣蛋上市的企業，沒有前例依循，後市也很難預測。」