電動車的售價雖然比一般燃油車還要貴，但研究數據顯示，電動車保養成本能為車主節省一筆開銷，特斯拉10年養車費用最便宜，擊敗了日本品牌豐田（TOYOTA）。

外媒INSIDEEVS報導，美國Consumer Report（消費者報告）最新調查指出，10年內保養成本最低的汽車品牌，特斯拉搶下第一，車主平均花費約4035美元（約台幣13.14萬元），而豐田與美國品牌別克（Buick）並列第二，車主10年的保養成本均為4900美元（約台幣15.96萬元），比特斯拉多了近3萬台幣。

報導指出，通常5年內新車還在保固期內，維修損耗較少，但從第6年起，維修保養費大增，從數據來看，特斯拉車主前5年養車費用約580美元（約台幣1.88萬），只有豐田1125美元（約台幣3.66萬元）的一半。

至於豪車品牌的保養也令人吃驚，其中BMW、Mercedes-Benz和保時捷的10年保養成本分別為9500美元（約台幣30.94萬元）、10525美元（約台幣34.28萬元）和14090 美元（約台幣45.9萬元），維護費用最貴的是Land Rover高達19250 美元（約台幣62.71萬元），幾乎可買一台平價車款。

值得留意的是，這項調查報告，只限於美國地區的一般維修保養，並未納入其他經常性費用，如燃料費、保險、稅金等，但若以車禍碰撞維修費來看，電動車就高的嚇人。美國租車巨頭赫茲（Hertz）低價拋售旗下的特斯拉車款，原因在於電動車的碰撞維修成本比傳統汽車高。