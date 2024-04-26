最新研究發現，年輕時挑選重複性高、內容簡單，不太用「大腦工作」的人，到年老時，罹患輕度認知障礙的風險大增66%，而罹患失智症風險也增加37%，包括工廠工作、歸檔人員、清潔人員、建築工人和郵務人員等要特別留意。

CNN報導，挪威奧斯陸大學一項新的研究發現，在工作中活用大腦，不僅有助於職涯發展，還可維護你的認知能力，預防罹患失智症。

研究顯示，在30到60多歲期間，若從事缺乏挑戰性且重複性高的工作，到了70歲之後，罹患輕度認知障礙的風險大增66%，而失智風險也增加37%。

研究報告主要作者、挪威奧斯陸大學醫院研究員愛德恩（Trine Edwin）表示，研究結果表明，擁有一份需要複雜思維的職業，可以在老年時期保持記憶和思維。可見工作場所對於促進認知健康方面非常重要。

愛德恩說，受教育的時間較長，也能抵消重複性工作造成的影響。例如，上大學可減少約60%重複性工作的健康風險，但無法完全消除這個風險。

這項研究日前發表在美國神經病學學會雜誌《神經病學》上，研究分析了7000名挪威人的健康和職業數據，從他們30多歲一直追蹤到60多歲退休。

為了進行分析，愛德恩研究團隊對挪威305種職業的認知需求進行了分類。

律師、醫生、會計師、技術工程師和公共服務人員和教職人員等被歸類為認知需求較高的工作。這些工作通常需要創造性思維、分析資訊、解決問題以及向他人解釋想法和資訊。

重複的體力和腦力工作則包括典型的工廠工作、歸檔人員、管家、保管人、建築工人和郵務人員等。

如果分成兩大組，辦公室助理、清潔人員的工作內容重複、簡單，70歲被診斷出認知障礙比例高達42%；而中小學教職人員的工作突發狀況多，需要高度專業，老年認知障礙比例只有27%。

佛羅里達州神經退化性疾病研究所的研究主任艾薩克森（Richard Isaacson）指出，積極參與生活、保持目標感、學習新事物和保持社交活躍，可防止隨著年齡增長，導致認知能力下降。