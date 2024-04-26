一名女子在網路發文抱怨，沒想到居然遇到這種事情，之前跟這名網友見面，都是相當有禮貌，沒想到這次相約去看展，之後他說要去酒吧小酌，基於之前的狀況就答應了，沒想到到了酒吧，卻遭對方不斷灌酒，對方還一直要強行戴去旅館，真的是很恐怖的經歷。

女子在網路《Zuvio》發文表示，奉勸大家跟網友見面真的要小心，因為他遇到衣冠禽獸的網友，前面幾次都很有禮貌，沒想到這一次居然計畫約會強暴！兩人之前都是約在咖啡館，這次相約看展，結束後說要去酒吧小酌，由於前面建立的信任，就答應一起前往，沒想到他點的都是後勁很強的調酒，都怪自己愛貪小便宜，想說對方請客就多喝了幾杯，結果對方就露出了真面目。

女子因為對方一直灌酒，她跑到廁所打電話跟閨蜜求救，回到位子上後又被灌酒，還想強行走，一直說要去換地方休息，沒想到閨蜜沒多久就出現了，直接霸氣把渣男推開，然後還很兇的說不准跟上來，後就安全的被帶離了。

網友看到此篇文章，紛紛留言表示：「閨蜜太帥了吧」、「心機太重了吧這男的」、「好下流的招!!」、「這男子真夠渣」、「原來前面都是假裝的」、「還好閨蜜來的快」。