10日的馬習二會成為兩岸關係轉捩點。大陸領導人習近平強調，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。前立委郭正亮指出，這個就是習近平對兩岸和平的最後呼籲，耐性可能只到2026年，準總統賴清德要共襄盛舉還是高估自己，以為台灣可以維持現狀？面對和戰關鍵選擇，如果繼續搞《反滲透法》，最後就是滑向戰爭的道路。

「習近平對馬英九不是說嗎？只要認同兩岸同屬中華民族，就可以坐下來談！那我說這個是習近平對兩岸和平的最後呼籲了！」郭正亮25日在《亮劍台灣》節目表示，英文叫「last call」，賴清德要不要？要不要共襄盛舉？兩岸同屬中華民族，大家坐下來談？

「我也不認為習近平這樣的耐性是永無止盡的，我認為，很可能就是到2026年！2026年看選舉如何啊？」郭正亮直言，所以這兩年內，就是賴清德要去思考，你在兩岸政策的定位的關鍵時刻。一方面是美國的力量要進來，這些鷹派要勸你，要跟你講你多危險，你現在已經跟以色列、烏克蘭並列了！要把你推到前線去。美國要在中國周邊做足了工作，勸菲律賓裝導彈、也勸日本設飛彈基地等等，在各地跟大陸發生軍事鬥爭。

郭正亮強調，「希望台灣來共襄盛舉，美國就是這樣布局啊！你賴清德要不要參加？台灣不一定要參加這個遊戲啊！這是美國的...這是American game！你有必要參加嗎？你還沒有進入戰爭，你不是以色列，你也不是烏克蘭啊？」可是你只要參與了美國人設計的這個遊戲，你就準備變成亞洲的烏克蘭！所以這個就是對賴清德的考驗。

郭正亮指出，那中國大陸那邊怎麼講？就是說：只要認同你是中華民族，我們就坐下來談吧！「當然目標是和平統一啦...這個...我們也不用否認，你賴清德要做歷史抉擇啊！你認為你還有別的抉擇嗎？你認為你可以維持現狀，不用理會美國逼你到戰場的第一線？不用理會習近平的和平統一？你認為你可以這樣做嗎？你會不會太高估自己啊？」所以這個就是考驗他！

郭正亮提到《反滲透法》，「這個就是和跟戰的關鍵政策的一個選擇啊！你如果選擇繼續要搞《反滲透法》，那你必然會倒向美國那一邊，那你最後就是滑向戰爭的道路！」