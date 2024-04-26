國安會祕書長顧立雄將接任準總統賴清德第一任國防部長，為史上第7位「文人部長」。媒體人吳子嘉表示，顧立雄要當國防部長，就告訴我們一句話，打仗時，美國會不會來。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，顧立雄是什麼都能幹，他當過前總統陳水扁以及女婿的律師，以及金管會主委，黨產會主委，不過他認為顧立雄不懂國防。

吳子嘉接著表示，台灣的國防問題是屬於國家戰略問題，顧立雄有一個機會，可以把台灣的國家戰略用3分鐘講清楚。他一直在講協同作戰，協同作戰其中有可說跟不可說的部分。顧立雄要當國防部長，就告訴我們一句話，打仗時，美國會不會來，這是第一個不可說的部分。

吳子嘉更點出，顧立雄要告訴我們台灣的戰略未來、台灣的戰略定位。國防部就是一件事，打仗時，就是美軍要不要來，美軍若不來，台灣就掛了，而美軍會不會來，前提就是大陸會不會打我們，也就是說，要告訴我們台灣多危險，這就是國防部長的任務。

吳子嘉強調，顧立雄最後還要面臨立法院的質詢，他一定要告訴我們為何要當國防部長。他對顧立雄也有一個期待，從文人部長的嘴巴講出台灣的國防戰略到底是什麼？