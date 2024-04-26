八德警分局高明派出所警員陳勇成、許秋美日前接獲報案在八德區廣福路上，有一名老人騎著醫療電動車在馬路上到處找民眾問路，民眾報警求助，隨後警方便成功協助老翁返家。

員警到達現場後，89歲黃姓老翁坐在路旁醫療電動車上，老翁微笑地回答員警的提問，經員警陳勇成查證，原來老翁家住大溪區的仁德一街，早上從大溪騎著平常使用的醫療電動車出門，想在住家附近買早餐，怎知迷失方向一路騎到七公里外的八德區廣福路上，因找不到回家方向求助路邊民眾，員警先將老翁載回派出所等待家屬接回，家屬說老翁的表達能力尚可，但是年紀大了記性不佳，狀況時好時壞，之前也曾經騎車到楊梅一日遊，感謝警方幫助老翁平安返家。

八德分局提醒，家中如有年長老人，注意其可能之活動範圍，並穿戴有聯絡方式之衣物、飾品、證件，也請民眾如遇疑似走失老人，多給予關心詢問，或撥打110報警處理。