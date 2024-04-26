前總統馬英九日前出訪大陸，回台後透過呼籲藍白合作速修《反滲透法》，去除兩岸交流阻礙。民進黨對此反嗆，民進黨絕對抗爭到底；綠營立院黨團總召柯建銘甚至放話，不排除號召重現318佔領立法院。對此，前立委郭正亮質疑《反滲透法》違法全由行政機關認定，但綠營若真的再來一次318佔領立法院，那準總統賴清德後面三年就廢了，什麼都不用通過，將一事無成。

郭正亮25日在《亮劍台灣》節目整理綠媒對反對《反滲透法》修法的報導提到，有官員說：台灣將無法招架紅色滲透、民進黨發言人吳崢則稱別試探國安底線，將抵抗到底。

「所以就要再來一次318？！」郭正亮直言，「民進黨如果再來一次318、佔領立法院？那賴清德後面那三年就廢了！一事無成，準備一事無成！」

郭正亮質疑，「你佔領立法院，你以為藍白就等著讓你隨便踢啊？你未來三年就什麼東西都不用通過了！你以為你是誰啊？還搞不清楚自己的狀況耶！你立法院才幾席啊？賴清德只有40％耶！」

郭正亮強調，回顧一下《反滲透法》第4條：任何人不得受滲透來源的指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條，或公職人員選舉罷免法第45條各款行為；他說，什麼叫指示、委託跟資助？由誰認定？「結果證明，全部都由行政機關認定」，郭正亮直言「你被他認定作了下列的行為，你就準備坐牢了！」