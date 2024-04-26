網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽Sydney前天(24日)在直播中失言，遭疑嘲笑資源班學生，不僅慘遭網友砲轟，就連廠商也開始切割。Sydney在25日深夜拍片道歉，卻又因為一句話被二度炎上，網友怒嗆「把錯都推給孩子」。

Sydney在影片中表示，當天直播內容造成任何一個人不論是家長或是資源班學生不舒服、被冒犯感到十分抱歉，雖然知道道歉無法彌補傷害，但還是要跟大家說對不起。

Sydney說當下是因為沒聽清楚孩子說的話，所以沒有立刻制止，之後也會加強孩子教育，強調自己絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生。

但不少網友看到「沒聽清楚孩子的話」後氣炸，短短2小時超過1600則留言大罵Sydney：「看影片你根本聽得一清二楚，說資源班3個字還笑得特別大聲，我們都看得很清楚」、「是媽媽引導的結果，怎麼會推給孩子啊」、「竟然把錯推給兒子」、「孩子說完後你回誇張耶，還反問班上有沒有資源班同學，有正當判斷力的都知道怎麼回事」、「真的把大家當白痴」、「看到這段道歉反而更火大了」、「這道歉是給廠商看的啦，大家怎樣她才不在乎」。