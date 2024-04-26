為何中國不會軍事入侵台灣

曾因撰寫《對台灣說再見》一文而被認為是美國主張「棄台論」頭號學者的芝加哥大學政治學授米爾斯海默（John Mearsheimer），最近再次深入分析烏克蘭與台灣情勢時指出，美國聯手歐洲與亞太盟友聯手遏制中國，將使得中國崛起的進程極不平靜，但這不必然導致台海戰爭，因為共軍跨越海峽入侵台灣的難度太高，除非美國挑動台灣尋求獨立，北京即便無十足把握也會被迫動武。

米爾斯海默在其知名著作《大國政治的悲劇》闡述了侵略性現實主義理論，他認為中國崛起過程很可能會招來武裝衝突，很難以和平方式崛起，原因在於中國經濟增長會伴隨軍事擴張，同時以執掌印太地區霸權為目標，與統治西半球的美國分庭抗禮。這種觀念與中共領導人曾說過的「世界很大，容得下中美兩個大國」，實有異曲同工之意。

共軍經常發布兩棲登陸演習照片，聲稱主要是警告台獨勢力與支持台獨的美國政客。（圖／中國軍網）

當然，米爾斯海默的理論認為，美國將不惜一切代價阻止中國實現區域霸權的目標，並拉攏印太地區包括印度、日本、新加坡、韓國、菲律賓與澳大利亞等國家來聯手遏制中國，如此將引起一場激烈的軍事競賽，過程必然不平靜，爆發戰爭的可能性很大。這與中國理論界經常提到「中美必有一戰」，可說是不謀而合，而不論是表面上或實質上，戰爭都極可能從最敏感的關鍵處主動地、或被動地爆發。

由於烏克蘭戰爭情勢不斷變化，台海問題又因台灣的新當選總統賴清德即將就任而顯得緊繃，米爾斯海默近期為此接受知名政治播客弗利曼（Lex Fridman）訪問，深入分析烏克蘭與台海情勢。雖然他曾錯誤地預測了俄羅斯總統普丁不會入侵烏克蘭，但他還是認為台海爆發戰爭的「機率很小」。

美國聯手歐洲與亞太盟友聯手遏制中國，將使得中國崛起的進程極不平靜，但這不必然導致台海戰爭。圖為台灣漢光演習。（圖／范揚光攝）

米爾斯海默曾在許多場合談過中共入侵台灣會面臨到的一些眾所周知或可能有些爭議的困難，這次訪談的分析也大約可以分為5個方面：1.地理障礙：跨海兩棲作戰的戰術與後勤難度太高；2.美國亞太軍事部署與其盟友共同的軍事威懾，同時還有爆發核戰的風險；3.西方國家及亞太國家的政治與經濟制裁；4.與美國的戰爭會引發大陸內部政治與經濟不穩定；5.中共軍事上佔有優勢，但現代戰爭的不確定性與西方國家的介入將難以確保快速且低成本地獲勝，並因此導致戰事延宕。

基於以上幾個因素，他認為中共不會主動軍事入侵台灣，因為戰爭不確定性多、風險太大，對於北京決策者的政治風險也太高。

烏克蘭戰爭情勢不斷變化，台海問題又因台灣的新當選總統賴清德即將就任而顯得緊繃。圖為共軍公布在台灣東岸近海巡航照片。（圖／新華社）

入侵台灣能否成功的關鍵當然是美國的態度，米爾斯海默日前在接受另一位播客布伊廷克（Paul Buitink）專訪時被問到：「美國無法供應武器援助是否會讓中國認為美國太弱，以致在台海上進行軍事冒險？」米爾斯海默答道：「我不認為這種邏輯說得通。首先，中國領導人很清楚地了解美國會防衛台灣，拜登4次在不同場合提到美國會防衛台灣，今年2月美國首次在台灣駐紮永久性地面部隊，了解這件事的意義是非常重要的。中國也許會認為可以用很低的代價攻佔台灣，這在可預見的未來是做不到的。如果中國入侵台灣，美國聯手日本、澳大利亞與台灣合作，會讓中國付出極大的代價。」

米爾斯海默接受另播客布伊廷克（Paul Buitink）專訪

國際政治界的學者專家都知道，米爾斯海默是1994年時極少數反對烏克蘭放棄核武的重量級人物，他認為普丁入侵烏克蘭是美國將北約組織東擴的步伐走得太急，讓普丁感受到危機，所以才出於防衛性的思考在烏克蘭東部建立一個俄裔的親俄政權，這種理論在國際上亦獲得很多學者專家的支持。

烏克蘭戰爭極為慘烈，俄烏雙方都損失慘重，犧牲的人命更是難以計數。（圖／新華社）

從烏克蘭戰爭來思考未來的台海戰爭問題，也不免讓人擔憂：如果台灣過度傾向台獨將引發台海戰爭，那麼誰會有動機用台獨來引爆中美之間武裝衝突，並藉這場戰爭來壓制中國在印太地區與美國競逐區域霸權？台灣人應該多多思考如何不要陷入大國間爭奪霸權的戰火中成為犧牲品，烏克蘭戰爭的經驗值得仔細思索與玩味。