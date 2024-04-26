最新公布的美國第一季經濟成長數據令人失望，通膨陰影持續籠罩，加上Meta等大型企業的股價在財報公布後挫跌，美股主要指數今天應聲走跌，大多收黑，道瓊大跌375點。

道瓊工業指數下跌375.12點或0.98%，以38085.80點作收。

標準普爾500指數下滑23.21點或0.46%，收5048.42點。

科技股那斯達克指數下跌100.99點或0.64%，收15611.76點。

費城半導體指數上漲88.84點或1.96%，收4615.04點。

市場觀望美國新出爐的經濟成長數據，美國商務部公布今年第一季國內生產毛額（GDP）成長1.6%，遠低於分析師預估的2.4%，除了成長率低迷外，報告也顯示個人消費支出(PCE)物價指數上漲3.4%，遠高於上季的1.8%的，引發持續通膨擔憂。此外，大型企業的股價也在財報公布後挫跌。臉書母公司Meta公布第2季營收財測後，股價暴跌10.56%。國際商業機器公司(IBM)第1季度營收未達市場普遍預期，股價也下跌8.25%。