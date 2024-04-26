范少勳出道多年，從當初從《越界》走紅，到《下半場》拿下金馬最佳新演員肯定，並在多部作品中擔綱男主角，現在則在新片《我在這裡等你》與劉俊謙搭擋上演曖昧夥伴情。如今的他，跟愛情長跑多年的圈外老婆Lucy結婚生子，2歲女兒「小哺」也成為他人生中重要的存在。他當初選擇在女兒出生後1年，才跟外界宣佈秘婚生子喜訊，坦言不捨老婆當初承擔的心理壓力，也直呼：「當初就真的是想太多了。」

2過去因為太過執著糾結，范少勳選擇瞞婚，現在的他覺得那時真的想太多了。（圖／焦正德攝）

范少勳出道前就跟Lucy交往，兩人攜手至今11年，一路從戀愛走到結婚生子。談起另一半，范少勳大方放閃，透露就像新片《我在這裡等你》中，他跟劉俊謙的角色互相理解、陪伴一樣，「我跟我老婆在一起11年，她很能理解我，可能看我比較低落，都會先抱抱我問我怎麼了，當你知道有人這樣無條件包容你的時候，就會自然而然的講出來。」他笑說兩人交往多年，前期當然有磨合，在剛出道時、經濟還不穩定時，另一半的包容讓他可以去做想做的事，「無私的支持是很不可思議的事，她會很鼓勵你。」

他坦言當初選擇延後公布結婚生子喜訊，是連周遭好友都瞞著沒說，擔心公布婚訊會不會影響工作；對收入的不安全感，讓夫妻倆都有共識選擇先不對外宣布，笑說：「那個時候的我，很執著很糾結，現在看起來就是想太多了啦！」

他回想當時，不諱言對夫妻關係可以說是種考驗，「雖然（不說）是共識，但一定都會有情緒，懷孕沒有公布的時候，老婆很辛苦，一個人面對很多事情，她已經很厲害了。因為這樣，你更確定就是這個人，你很難再遇到這樣的另外一半。」他也大方稱讚遇到老婆就像是個奇蹟，當初另一半無私的支持，現在就換他當個支持者好好照顧家庭。

范少勳覺得遇到他老婆就像是個奇蹟，讓他確定「就是這個人」。（圖／焦正德攝）

談起2歲女兒「小哺」他也是笑容不斷，透露女兒當初一出生時很沒安全感、很黏人、狂吐奶，也沒辦法離開爸媽，他跟老婆因為沒請保母自己照顧，花了很多心思陪伴，睡前會有一家人睡前聊天，練習讓女兒分享、表達今天發生的事情，如今「小哺」已經不像當初的黏人精，「你會在他眼神中看到充滿愛的樣子，我跟我太太有聊過，說覺得我們做得滿好的，讓小孩擁有了很多陪伴跟快樂。」

范少勳的女兒從一出生的黏人精，轉變成現在充滿愛的快樂模樣，讓他覺得自己應該做得滿好的。（圖／焦正德攝）

（服裝提供：Loewe）