頻被點名參戰新北市長的台北市副市長李四川，受訪時表示，沒做滿副市長當然就回家，回家確實是要回新北市，回自己的家，也可以退休。國民黨台北市議員李柏毅透露，他跟李四川私下有吃飯聊過，李四川說， 他真的沒有去選新北市長的意願。

李柏毅25日在政論節目《少康戰情室》中表示，他跟李四川私下有吃飯聊過。李四川說， 他真的沒有要去選新北市長的意願。不過，李柏毅也講，個人的意願對於參選根本沒有關係，只要有需要，一定會上。但是對於台北市長蔣萬安而言，他是真的不希望李四川離開台北市，因為李四川對於台北市很多的工務建設，他真的是非常拿手，也非常專業。

另外，針對京華城以及北士科的案子，李柏毅表示，台北市議會已經成立了9人議員專案小組，來調查關於北士科跟京華城這兩個案子。京華城的爭議就是容積率暴增，本來只有392％的容積率，沒想到柯文哲上任之後，兩度增加京華城的容積率，變成840％，保守估計幾百億的利潤在裡面。

李柏毅接著指出，北士科爭議也是非常特殊，當時T16、T17跟T18等三個土地都在一起，隔一條街而已，但是T16土地的權利金當時標出去是81億，T17、T18 兩塊加起來，權利金只有44億， T17跟T18土地得標的人是吳欣盈家族的新光人壽，這個跟柯文哲說不清質疑有非常密切的關係 ，所以這個問題當然要處理。