公司業績慘淡，是因為員工無能，還是主管領導無方？對南韓三星集團來說，高階主管似乎是最需要「動起來」的一群。韓媒近期驚曝，三星集團決定將1周工作6天政策擴展至所有部門的高階主管，以緊急備戰應對業務危機。但「曲博科技教室」的創辦人曲博直言，三星根本弄錯方向！

三星集團決定要求旗下所有部門的高階主管每周六也須上班，主要是因為集團2023年多項業務成績不如預期，尤其是在半導體、高頻寬記憶體（HBM）與智慧型手機市場面臨的龐大壓力。三星集團希望藉由宣布進入「緊急狀態」，動員旗下高階主管須每周工作6天，以檢視現有商業策略，並做出架構調整。

但曲博在最新釋出的影片中，以「三星進入緊急狀態！高階主管周六加班有用嗎？」為題談到，其實「高階主管影響公司的是商業決策，而不是工作時數」！他表示，一個正確的決策可以救公司，可是一個錯誤的決策卻會害了公司，更直言，三星要求高階主管加班根本弄錯方向，本身就是一個錯誤的決策。

三星顯然需要作出正確的決策，才能拯救疲軟的業績。曲博以超微（AMD）為例指出，在2014年超微也是業績慘淡，而且製程延宕、財務困難，但是臨危受命接下執行長一職的蘇姿丰只做了一個重大的決策，也就是支付數億美元給晶圓代工廠GlobalFoundries解除合約，改與台積電合作，讓晶片確保良率、及時出貨，最後重返榮耀！