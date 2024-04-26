民眾黨主席柯文哲於台北市長任內，將北投士林科技園區T17、18地上權標給吳欣盈家族新光人壽，且免提投資計畫，引發質疑。媒體人吳子嘉表示，到時檢察官可能只會問柯文哲，這個案子是否圖利了新光37億？就是這一句話，沒有就回家。

吳子嘉25日在《關鍵時刻》節目中質疑，醫療園區的條件，新光不用，金仁寶則有一些其他條件，沒有條件的標出44億，金仁寶條件一大堆，最後標了高價81億，差了37億。而新光的開發型態不受政府規則限制。蓋的房子可以賣300、400億，卻只花40億。

吳子嘉接著點出，新光在開標時，有沒有做資本適足率或資金的審查呢？開標要先比資格，事隔3年，沒有資金去蓋，而金仁寶已經蓋好了。

吳子嘉認為，到時檢察官可能只會問柯文哲，這個案子是否圖利了新光37億？就這樣子一句話，有的話就收押，沒有就回家。柯文哲現在馬上面臨到這個問題，因為37億的金額太大了、時間太短了，而且行動很怪異，因為他本來有限制資格，到開標前夕把它拿掉，只有把新光限制條件拿掉，金仁寶沒有拿掉，令人質疑。

吳子嘉更認為，吳欣盈曾是柯文哲的副總統候選人，也是他的不分區立委，而且柯文哲還被爆到曾她公司去，疑雲重重。