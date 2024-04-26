37歲詹姓男子26日將自己的愛車借給不熟的友人，沒想到友人卻不認帳，詹男一氣之下與43歲曾姓男子騎著紅牌機車找尋愛車身影，果然凌晨4時許在鳳山區國泰、青年路口發現字的車，2人隨後上前理論，沒想到友人竟死不認帳，誇張的是還衝撞詹男騎來的重機並拖行，導致重機起火燃燒。警方到場後更揭出案外案，發現同行的曾男為2條通，當場逮捕歸案。而逃逸的友人仍在追緝中。

詹男26日將自己的白色賓士借給「聲稱不熟」的友人開，沒想到事後卻討不回，氣得詹男帶著曾男騎重機在高雄市尋找愛車身影，凌晨約4時許在鳳山區找到自己的車子身影，詹男與曾男將重機停放於白色賓士前方，並下車要與友人理論。

沒想到友人卻緊閉門窗，不願下車，隨後加速衝撞重機，並拖行好幾公尺，使得重機起火燃燒，隨即逃之夭夭。

警方到場後，先請消防將機車火勢撲滅，在盤查身分時，發現曾男竟是2條通通緝犯，為高雄地院於113年3月6日、屏東地檢113年3月26日發布的竊盜通緝犯，同時在他身上也起獲K盤、吸食器、K他命1.48g等物，警詢後依竊盜通緝、毒品罪嫌送辦。