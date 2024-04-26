曾就讀哈佛大學與杜克大學的皮膚科醫生普扎（Charles Puza）分享了入住酒店的4個秘訣，分別是檢查臭蟲、避免觸摸遙控器與玻璃器皿、忽略免費的盥洗用品，以及向鄰居問好。

《紐約郵報》報導，普扎在個人社群平台透露了4個入住飯店的秘訣，「確保你的酒店不在『臭蟲登記處』（The Bedbug Registry）清單上，並經常檢查角落和床底下，是否有任何臭蟲活動的痕跡」。自古以來，臭蟲都是滋擾性害蟲，在歐美地區比較常見，廣泛造成衛生問題。

普扎所提到的「臭蟲登記處」是免費的公共資料庫，記錄了美國和加拿大的臭蟲目擊事件。網站中大約有 20000 份臭蟲報告，可追溯到 2006 年。該網站可檢查是否有其他人在酒店或公寓大樓遇到過臭蟲，以作為旅行或租房時的參考。

奧肯（Orkin）生物防控科技指出，議檢查床墊、彈簧床墊、床頭板、腳踏墊、床架和距離床約3公尺內的傢俱，看看是否有活臭蟲留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

普札也建議，一旦入住飯店房間，就不要使用飯店提供的電視遙控器和玻璃器皿，「通常清潔水槽和馬桶的抹布，也會拿來擦玻璃杯或其他容器」。他的說法也與休士頓大學2012年的一項研究不謀而合，該研究發現，電視遙控器、床頭燈開關是飯店房間中細菌最多的物品之一。

研究人員還說，飯店所使用的海綿和拖把等清潔用品上的細菌數量驚人，這可能導致房間之間的交叉污染。

第3點則是，不要用飯店裡提供的免費盥洗用品，「它們通常非常乾燥，而且含有過量香精」。而第4點可以自行選擇，那就是向其他房的旅客打招呼，這就是度過最美好的假期的方式。

影片曝光後，許多人在留言區寫下：「我開始在飯店擔任主管，洗髮精和護髮素都過期了，但他們仍在補充。我提過了，但沒有人聽」、「如果需要使用遙控器，請用浴帽蓋住，那奇蹟般有效。」