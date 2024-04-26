南韓啦啦隊女神李多慧自去年加盟樂天桃猿啦啦隊後，人氣水漲船高，在短短不到一年內接下12個代言，近期她轉隊至味全龍啦啦隊「小龍女」並擔任隊長一職，引發話題，如今她突現身直播帶貨，再度掀起討論。

李多慧日前驚喜現身高雄代購店家「200%立闆」站台直播帶貨，幫忙賣益生菌，還透露自己平常有上廁所次數不多的現象；然而，直播過程中，她不僅大秀中文，更表示會抽出簽名球，連益生菌的罐子上也會簽名，讓粉絲相當開心。

事實上，李多慧曾被算出來台9個月內狂撈12代言，如今她轉隊並宣布擔任隊長時，讓同樣擔任隊長的小映在得知消息後錯愕寫下「我不知道」隨後刪除，引發外界揣測，不過球團事後出面回應，李多慧與小映負責的工作不同，所以雙隊長互不影響。

然而，李多慧曾在自己的Youtube頻道影片提到，關於雙隊長的編制，兩人負責的事務不同，她專注舞蹈和服裝的安排，「因為現在是適應期，適應完後再做隊長的工作，現在還處於熟悉周圍的階段」；至於與小映的關係，她也有主動去找對方，小映說會去學韓文，想多跟李多慧聊聊。