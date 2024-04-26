網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney直播時失言，疑訕笑資源班學生，不僅遭網友圍剿，廠商也紛紛切割。律師呂秋遠臉書PO文，他認為網紅這樣的行為，只會讓更多家長不願意正視孩子與其他人的差異性，「很好笑嗎？這可以標籤化嗎」。

呂秋遠強調，資源班不是「問題兒童」去的班別，有些學生因身心特質差異，不適合在大團體中學習；在資源班接受彈性化、個別化及功能性教學，資源班老師會根據孩童的能力及特殊需求，提出個人教學方案。

呂秋遠舉例，愛因斯坦、愛迪生、湯姆克魯斯、蕭敬騰等名人都有閱讀障礙，閱讀時會跳行或落字，伴隨注意力不集中、過動、焦慮等情況，學校會提供資源班，讓他們在適合的環境下學習。

資源班的孩子除了補強自身能力，也可融入團體，跟不同的人相處。許多有閱讀障礙的人，在建築、表演、科學、音樂等方面，常有極高成就。呂秋遠質疑，直播時公開嘲笑資源班，「到底給了孩子什麼樣的價值觀」。