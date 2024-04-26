第二式「深蹲墊腳站立」，站姿，身體貼牆，雙腳踩穩後深蹲至大腿與地面平行，墊起腳尖停留10至15秒，再站直。1組15下，訓練小腿肌力。（高市活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

第三式「伸展小腿」，坐姿，一條腿伸直在身前，另一條腿向一側彎曲。身體前傾，同時保持腿和背部盡量伸直，停留15至20秒。1組10下，伸展放鬆小腿。（高市活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄一名55歲婦人日前參加媽祖遶境，回家後左小腿痠痛、無力且腫脹，還無法墊腳尖，趕緊赴「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，被醫師診斷為小腿肌肉拉傷。專業物理治療師吳培瑜提醒，突然長時間密集的行走很容易引起肌肉拉傷，除了可適度的先做行走訓練外，她並示範三式自己就可以做運動，藉訓練及放鬆舒緩小腿腫痛。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健科組長吳培瑜指出，婦人可能因為平時沒有運動習慣，再加上突然長時間密集的行走、過度疲勞，或走路姿勢不當、使用肌肉不正確，鞋子選擇錯誤等原因，都容易引起小腿肌肉拉傷。由於較嚴重的小腿肌肉拉傷可能造成肌肉撕裂，引起出血腫脹，行走困難，更嚴重會造成肌肉斷裂，需手術才能處理，千萬不可小覷。

當遇到肌肉拉傷時，吳培瑜提供以下專業建議，可以先用肌貼或白貼進行貼紮，再用冰敷減輕腫脹和疼痛，且要避免過度活動。若受傷部位有明顯的腫脹，可抬高小腿促進組織液回流。在長時間長途行走前，先進行適度行走訓練，加強下肢肌耐力，讓身體得以承受，預防肌肉拉傷。另外，行走前先做好暖身，行走後也要記得緩身及伸展放鬆僵硬的肌肉。

此外，吳培瑜組長並示範三式可以自己做的運動，藉訓練及放鬆，每次做3至4組，幫助舒緩肌肉拉傷。

第一式「彈力帶蹠屈」，坐姿，雙膝伸直，將彈力帶置於腳掌前端，保持身體直立姿勢，腳掌最大幅度上下擺動。1組15下，訓練小腿肌力。

第二式「深蹲墊腳站立」，站姿，身體貼牆，雙腳踩穩後深蹲至大腿與地面平行，墊起腳尖停留10至15秒，再站直。1組15下，訓練小腿肌力。

第三式「伸展小腿」，坐姿，一條腿伸直在身前，另一條腿向一側彎曲。身體前傾，同時保持腿和背部盡量伸直，停留15至20秒。1組10下，伸展放鬆小腿。